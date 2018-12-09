Suudi Arabistan, Türkiye'nin iade talebini reddetti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye’nin şüpheli sıfatıyla iadesini istediği iki Suudi vatandaşını göndermeyeceklerini açıkladı.
Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesinde açıklamalarda bulunan Cubeyr, “Vatandaşlarımızı iade etmeyeceğiz” dedi.
İstanbul Başsavcılığı, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el Kahtani hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.