Suudi Arabistan Trump'ı yalanladı: Yeni bir söz vermedik

'Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan ödeyecek' açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump'a Riyad'dan yanıt geldi: Suriye ile ilgili ağustos ayından beri yeni bir söz vermedik.

Suriye'den tamamen çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Aralık'ta "Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan ödeyecek" diye tweet atması, spekülasyon yarattı. Trump dün Irak'ta ABD askerlerine hitaben yaptığı konuşmada da, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin "ekonomik kalkınması" için para ödeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nden ise kraliyetin Suriye ile ilgili ağustos ayından beri yeni bir söz vermediği açıklaması geldi.

CNBC'ye açıklama yapan elçilikten bir yetkili, ABD Dışişleri'nin Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'den kurtardığı bölgelerin "istikrara kavuşturulmasına" yönelik fona Riyad'ın 100 milyon dolarlık katkı taahhüt ettiğini açıklamasından beri kraliyetin yeni bir söz vermediğini belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, Suudi diplomat "Kraliyet, IŞİD'le savaşan küresel koalisyona büyük katkı vermektedir, Suriye'de en çok sorti yapan ikinci ülkedir ve Suriye'deki yardım çalışmaları için milyonlarca dolarık bağışta bulunmaktadır" dedi.