Suudi Arabistan Pakistan'a verdiği borç karşılığında 'askeri işbirliği' istiyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan gezisinden 6 milyar dolar borç alarak döndü. Han, borçların karşılığında Suudi Arabistan'ın bir talepte bulunmadığını iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'a 300 milyon dolarlık askeri yardımı iptal etmişti. Mali krizle karşı karşıya olan Pakistan, bunun ardından Suudi Arabistan'dan borç almıştı.
'TRUMP'IN KARARI ORDUYU KAYNAKSIZ BIRAKTI'
Asia Times'ın haberine göre Pakistanlı askeri uzman Ayesha Siddiqa, "Trump'ın kararı orduyu kaynaksız bıraktı" ifadelerini kullandı.
Trump, Pakistan'ın ABD'nin bölgedeki faaliyetlerine yeterince yardımcı olmadığını öne sürmüştü.
SUUDİ GEZİSİ SONRASI YEMEN AÇIKLAMASI
İmran Han, Suudi Arabistan gezisinin ardından yaptığı açıklamada, "Yemen'deki çatışmaları sonlandırmaya yardım edeceklerini" söyledi.
Han'ın Yemen konusundaki kararının Suudi Arabistan'ın talebiyle gerçekleştiği öne sürülüyor.
Habere göre Suudi Arabistan, Pakistan'a verdiği krediler karşılığında "askeri işbirliği" ve "güvenlik" konusunda ortak tavır bekliyor.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, iddialarla ilgili açıklamada bulunmadı.