‘Suudi Arabistan medya imparatorluğu kurmak istiyor’

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Suudi Arabistan yönetiminin, Vice Media’yla ülkesinin imajını düzeltmesi ve aynı zamanda bir medya imparatorluğu kurmasına yardım etmesi için anlaşma yapmaya çalıştığını yazdı.

Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan yönetiminin, dijital medya ve yayın şirketi Vice Media ile ülkesinin imajını düzeltmesine ve bir medya imparatorluğu kurmasına yardım etmesi için anlaşma yapmaya çalıştığını yazdı.

Gazete, "Muhammed bin Selman uluslararası bir medya imparatorluğu kurarak rakip ülkelerle mücadele etmek ve ülkesinin imajını düzeltmek istiyor" ifadelerine yer verdiği habere referans olarak ise "Suudi Arabistan’ın imaj çalışmalarının içerisinde yer alan kişileri" gösterdi.

AA’nın aktardığına göre gazete, Arap dünyası üzerinde özellikle Türk dizilerinin ve Al Jazeera haber kanalının etkili olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan’ın medya üzerinden kurulan söylemi kendisinin kontrol etmeye çalıştığını kaydetti.

'KAŞIKÇI CİNAYETİ ENGEL OLABİLİR'

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayından sonra Riyad yönetiminin çabalarının "zora girdiğine" dikkat çeken gazete, Vice medya grubuyla yapılacak anlaşmanın Kaşıkçı olayından dolayı "mümkün olamayabileceğini" belirtti.

Gazete ayrıca, Vice medya grubunun geçen yıla göre yüzde 10 oranında bir küçülmeye gittiği yönünde bir bilgi paylaşarak, grubun ekonomik olarak Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyabileceğini yazdı.

Öte yandan haberde, Suudi Arabistan yönetiminin halihazırda Independent, Bloomberg gibi batı dünyasının önde gelen yayın kuruluşlarıyla çeşitli anlaşmalar yaptığına dikkat çekildi.