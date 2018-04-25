Suudi Arabistan: Katar ABD korumasında kalmak istiyorsa Suriye'ye asker yollasın

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın "ABD korumasında kalmaya devam etmek için Suriye'ye asker yollamasını gerektiğini" söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın ABD'nin askeri korumasını kaybetmemek için Suriye'ye asker göndermesi gerektiğini savundu.

Suudi bakan, "Katar, ABD Başkanı Katar'ı ABD korumasından mahrum bırakmadan Suriye'ye asker göndermeli" diyerek, Katar'da ABD askeri üssü olduğunu hatırlattı.

Adil el-Cubeyr, Katar'ı tehdit ederek ABD tarafından korunmaması durumunda Katar yönetiminin "bir haftadan kısa sürede devrileceğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki müttefik ülkelerinden Suriye ve Afganistan'a asker göndermelerini ve ABD ordusunun masraflarını karşılamalarını talep etmişti.