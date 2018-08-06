Suudi Arabistan Kanada'yla diplomatik ve ticari ilişkilerini dondurdu

Suudi Arabistan, 'insan hakları' eleştirileri sebebiyle Kanada'yla diplomatik ve ticari ilişkilerini dondurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Kanada'daki büyükelçisini geri çağırdı. Kanada'nın büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre veren Suudi Arabistan, Kanada'yla tüm yeni ticari anlaşmaları ve yatırım anlaşmalarını da dondurduğunu duyurdu.

SPA tarafından duyurulan karar, Kanada'nın Suudi Arabistan'a yönelik "insan hakları aktivistlerinin tutuklandığı" eleştirileri sebebiyle alındı.

Suudi Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın iddialarının "tamamen yanlış" olduğunu öne sürerken, tutuklamaların "uzman otoriteler" tarafından yapıldığını ve tutuklanan kişilerin bütün haklarının korunduğunu iddia etti.

Suudi Arabistan, Kanada'nın tavrının krallığın içişlerine müdahale etmek olduğunu iddia etti.

Cuma günü açıklama yapan Kanada yönetimi, Suudi Arabistan'ın "insan hakları aktivistlerini derhal serbest bırakmasını" istemişti.

Kanada'nın yanı sıra, Birleşmiş Milletler de Suudi Arabistan'a benzer suçlamalar yönelterek ülkede durumun kötüleştiğini bildiriyor.