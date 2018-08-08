Suudi Arabistan, Kanada'da tedavi gören hastaları da geri çağırdı

İçişlerine müdahale ettiğini ileri sürerek Kanada ile diplomatik ve ticari ilişkilerini donduran Suudi Arabistan, bugün de vatandaşlarının Kanada'da tedavi görmesi uygulamasına son verdiğini ve hastaların nakli için çalışma başlattığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Kanada'daki tüm tıbbi tedavi programlarını durdurduğunu ve ülkedeki hastanelerde tedavi gören Suudi vatandaşlarının nakledilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Kanada'nın Suudi Arabistan'da tutuklanan kadın hakları savunucularının serbest bırakılması için yaptığı çağrının ardından iki ülke arasında başlayan gerilim tırmanıyor. Suudi Arabistan Kanadalı yetkililerin açıklamalarını içişlerine müdahale olarak yorumlamış ve tüm diplomatik ve ticari ilişkileri dondurduğunu bildirmişti.

Bugün Suudi resmi haber ajansı SPA, Suudi Arabistan'ın Kanada'ya hasta göndermeye son verdiğini ve bu ülkedeki hastanelerde tedavi gören tüm Suudi vatandaşlarının geri dönmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Reuters'ın haberine göre, Kanada'da tedavi gören Suudi hastalardan kaçının krallığın sağlık sistemi kapsamında ülkede sağlık hizmeti aldığı ve bu karardan etkileneceği henüz bilinmiyor.

Suudi Arabistan Krallığı'nın kamu çalışanları için yurtdışında sağlık hizmeti anlaşmaları olduğu biliniyor.

