Suudi Arabistan kaldıracağını açıkladığı kararı protesto eden 7 aktivisti tutukladı

Suudi Arabistan, kadınlara dönük 'araba kullanma yasağı'nın kaldırılmasına haftalar kala yedi kadın hakları savunucusunu tutukladı.

Suudi Arabistan, ülkenin önde gelen 7 kadın hakları aktivistini tutukladı. Bu karar, kadınlara dönük araç kullanma yasağının kaldırılmasından birkaç hafta önce gerçekleşti.

BBC'nin aktardığı habere göre, Suudi Arabistan’da yayın yapan bir hükümet haber kanalı, 5 kadın ve 2 erkek aktivistin "yabancı güçlerle" temasları nedeniyle tutuklandığını bildirdi. Tutuklamaların nedeni net olarak açıklanmazken, ülkedeki aktivistler Suudi yetkililerinin kadınları susturmaya çalıştığını söylüyor.

New York Times'ın konuya ilişkin haberine göre, Bakanlık isimleri açıklamasa da, tutuklanan 7 kişinin arasında araba kullanma yasağına karşı gelerek protesto amaçlı araba kullanan kadın aktivistler ile onları destekleyen 2 erkek aktivistin olduğu belirtiliyor.

Suudi İçişleri Bakanlığı, Cumartesi günü erken saatlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada, “yabancı güçler" ile iletişim kurmakla suçlanan ve "krallığın güvenlik ve istikrarını zayıflatmak için düşmanca unsurlara mali destek sağlayan" yedi kişinin tutuklandığını doğruladı.

ARABİSTAN'DA 'KADIN HAKLARI' ADIMLARI

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Eylül ayında yayımladığı kararnameyle ülkede Haziran 2018'den itibaren kadınlara da ehliyet alarak araç kullanma izni verilmişti.

Dünyada kadınların araç kullanmasının bir dönem yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç kullanması haramdır" fetvasından dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

Ülkede "kadınların araç kullanmasına izin veren yasa çıkarılması" talebiyle ilki 1990'da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok kampanya düzenlenmişti.

Suudi Arabistan'ın "kadın hakları" konusunda attığı diğer adımlar da kadınların tek başına seyahat etmesine, futbol maçlarını izlemesine ve orduya katılmasına izin vermek olmuştu.

Riyad'ın 2030 hedefleri arasında kadınların çalışma hayatına katılım oranının yüzde 22'den yüzde 30'a yükseltilmesi de bulunuyor.