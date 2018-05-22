Suudi Arabistan kadın hakları aktivistlerine dönük baskıyı genişletiyor

Prens Salman'ın reform önerileri tartışılsa da, Suudi Arabistan kadın hakları aktivistlerine dönük baskıyı artırıyor. Ülkede kadınların araba kullanma yasağına dönük eylemler düzenleyen kişiler, arka arkaya gözaltına alındı.

Uluslararası hak grupları, Suudi Arabistan'ın kadınların araba kullanma yasağının sona ermesinden birkaç hafta önce, en az 3 kadın hakları aktivistinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ülkede krallık ve erkek vesayet sistemine karşı çıkan çoğu kadın 7 kişi gözaltına alınmış, hükümet daha sonra, yabancı şahıslarla şüpheli temaslar nedeniyle gözaltıların olduğunu ve “denizaşırı düşmanlara” maddi destek sağlayan diğer grupların yetkililerce tespit edileceğini duyurmuştu.

Devlet destekli medya, gözaltına alınanları düşman ülkelerin elçilikleriyle dirsek temasında olan hain diplomatlar olarak niteledi ve Mısır'dakine benzer bir baskı sürecinin inşa edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Bir diplomat, Suudi Arabistan’ın sosyal ve ekonomik reform gündemine atıfta bulunarak, "Bu eylemler, 2030 Vizyonu için batının desteklediği reform mesajlarıyla tutarsız" diyerek, eylemlerin sonuçları olacağını vurguladı.

Prens Muhammed bin Salman, Batılı müttefiklerini reformlarını desteklemeye davet etmiş, ABD ve Avrupa'ya yaptığı son seyahatlerinde yüz milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı için tartışmaların odağına yerleşmişti.

Uluslararası Af Örgütü (AI) Reuters'e “kimliği belirlenemeyen bir aktivist” in yanı sıra 7 kadın ve 2 erkeğin gözaltına alındığını söyledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü sayıyı doğruladı. Bir başka aktivist grup ise, 11 kişinin 7 kadın ve 4 erkek, toplam 11 kişinin gözaltında olduğunu söyledi.

AI; "Uluslararası Af Örgütü gözaltıları hakkında endişe duyuyor ve yetkililerin bu kişilerin nerede olduğunu ve onlara yönelik suçlamaları ortaya koymalarını istiyoruz” dedi.

Hükümet sözcüleri bu son raporlar hakkında yorum yapmadı.

YASAKLARIN KALKACAK OLMASI BASKIYI ENGELLEMEDİ

Kadınlara yönelik on yıllarca süren araba kullanma yasağını sona erdirmek, ekonomiyi petrol bağımlılığından uzaklaştırmayı planlayan Suudların kapalı yaşam tarzlarını açacak reformların bir parçasını oluşturuyordu.

Ancak işler göründüğü kadar yumuşak bir zeminde ilerlemedi ve ülkede yeni bir ilerici eğilimin kanıtı olarak kabul edilse de sürece, kadınlara dönük yasağın kaldırılması için mücadele eden kişileri hedef alan düzinelerce tutuklama ve muhaliflere yönelik bir baskı eşlik etti.

Uluslararası Af Örgütü Gözaltına alınan 10 kişiden 6'sının adını açıkladı. Bu isimler Eman el-Nafyan, Loujain el-Hatlul, Aziza el Yusuf, Ayşe el-Manea, İbrahim Modeimigh ve Muhammed el-Rabea.

Ayşe el Manea, uzun zamandır kadın hakları savunucusu ve 1990'lardan bu yana kadınların araba kullanma hakkı için kampanyalar düzenliyor. Nafjan hem de Yusufda, 2013 yılında sürüş yasağına karşı bir protesto gösterisine katıldı.

Yusuf ayrıca, Nafjan ve Hatlul'un imzaladığı erkek vasiyetini sona erdirmeyi hedefleyen 2016 tarihli dilekçenin imzacısı. Hatlul daha önce de aynı nedenlerle en az 2 kez gözaltına alınmış.

Araba kullanma yasağına karşı protesto gösterilerine daha önce katılan kadınlar,