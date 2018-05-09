Suudi Arabistan: İran nükleer programını yeniden başlatırsa, nükleer silah geliştiririz

Suudi Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda kendilerinin de nükleer silah geliştireceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasından çekilme kararının etkileri görülmeye başlandı.

Suudi Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, nükleer anlaşmasının sona ermesinin ardından İran'ın yeniden nükleer programını başlatması durumunda kendilerinin de nükleer silah geliştireceğini söyledi.

Cubeyr, "Eğer İran nükleer kabiliyet kazanırsa, biz de aynısını yapmak için elimizden geleni yaparız" diye konuştu.

Trump'ın kararıyla birlikte Ortadoğu'da gerilimin arttığı görülüyor.

Avrupa ülkeleri, Rusya ve Çin, anlaşmanın sürmesinden yana görüş bildirmişti.