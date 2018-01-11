Suudi Arabistan Binladin grubuna el koydu iddiası

Suudi Arabistan hükümetinin, Suudi Binladin Grubu'na el koyduğu iddia ediliyor.

Suudi Arabistan, Suudi Binladin Grubu'nun idari kontrolünü ele geçirmeyi ve başkan ile diğer aile üyeleri gözaltında iken dev inşaat grubunun varlıklarının devlete devredilme ihtimalini tartışıyor.

100 binin üzerinde çalışanı bulunan Binladin, ülkedeki en büyük üretici ve ekonomiyi petrol dışında çeşitlendirmeyi planlayan Riyad'ın geniş gayrimenkul, sanayi ve turizm projeleri için önemli.

Ancak grup, inşaat sektöründe yaşanan çöküş ve 2015'te Mekke'de 107 kişinin öldüğü vinç kazasından sonra devletin yeni sözleşmelerinden geçici olarak çıkarılmak suretiyle geçtiğimiz birkaç yılda finansal açıdan zarar gördü.,

Reuters'e konuşan kaynaklar, Riyad'ın şirketin kontrolünü ele geçirme hareketinin, grubun Suudi Arabistan'ın kalkınma planlarına hizmet etmeye devam etmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Hükümet, yolsuzlukla ilgili kapsamlı bir inceleme kapsamında Ekim ayında bir takım üst düzey yetkilileri ve işadamlarını gözaltına almıştı. Binladin grubunun yönetici ve Usame Bin Ladin'in kardeşi Bekir Bin Ladin ve birkaç aile üyesinin de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu biliniyor.

Binladin'in aile üyelerinin tutuklanmasından bu yana maliye bakanlığı, grubun işlerini denetlemek ve tedarikçiler ile müteahhitlerle olan ilişkilerini yürütmek için üç hükümet temsilcisini de içeren beş kişilik bir komite oluşturdu.

Öte yandan Binladin yöneticileri ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, konu hakkında görüş talep eden telefon görüşmelerine cevap vermedi.