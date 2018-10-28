Suudi Arabistan başsavcısı Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan başsavcısının Kaşıkçı cinayetini görüşmek üzere İstanbul'a geleceği öne sürüldü. Geçtiğimiz gün Kaşıkçı cinayeti şüphelisi 18 kişinin yargılanmasının Türkiye'de yapılmasını talep eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ret cevabı almıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinin yargılanma sürecine ilişkin tartışmalar devam ediyor. 18 şüphelinin Türkiye’de yargılanmasını reddeden Suudi Arabistan’ın başsavcısını Türkiye’ye göndereceği öne sürüldü.

Independent’da yer alan habere göre Suudi Arabistan başsavcısı Suud El Mojeb, Türkiye’de Kaşıkçı soruşturmasını yürüten yetkililerle görüşmek üzere İstanbul’a gelecek. Başsavcının Suudi Arabistan’da tutuklu bulunan 18 şüphelinin akıbetine ilişkin görüşeceği aktarıldı.

ERDOĞAN 18 KİŞİNİN İADESİNİ İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma günü, Kaşıkçı cinayetinin şüphelisi 18 kişinin Türkiye'ye iade edilmesi talebinde bulunmuştu. Failin bu 18 kişi arasında olduğunu savunan Erdoğan, "Bu 18 kişiyi konuşturun. Konuşturamıyorsanız, olay İstanbul'da vuku bulmuştur, o zaman bize teslim edin, biz yargılayalım" ifadelerini kullanmıştı.

'CİNAYET HİSTERİK BİR HAL ALDI'

Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ise zanlılarının Suudi Arabistan'da yargılanacağını söylerek Kaşıkçı cinayeti histerik bir hal aldı. Soruşturmalar zaman alır, gerçekler soruşturma devam ettikçe ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullanmıştı.