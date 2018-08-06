Suudi Arabistan bağlantılı sayfadan Kanada'ya tehdit

Suudi Arabistan bağlantılı sosyal medya sayfası, Kanada'yı CN Kulesi'nin hedef alındığı bir görselle tehdit etti.

Suudi Arabistan bağlantılı, onaylanmış "Infographic_ksa" hesabı, Twitter ve Instagram'ın da aralarında olduğu sosyal medya sitelerinden Kanada'yı tehdit etti.

Kanada'nın Suudi Arabistan'daki tutuklamalara tepki göstermesi üzerine Suudi Arabistan Kanada ile ticari ve diplomatik ilişkileri dondurmuş, Kanada'yı "ülkenin iç işlerine karışmakla" suçlamıştı.

Infographic_ksa'dan yapılan paylaşımda Kanada'nın "burnunu ait olmadığı yerlere soktuğu" söylenirken, "Arapça deyişte olduğu gibi: Kendisiyle ilgili olmayan şeylere karışan, onu mutlu etmeyecek şeyler bulur" denildi.

Paylaşımda Air Canada uçağının Kanada'nın sembollerinden CN Kulesi üzerine uçtuğu görüldü.

Kanadalılar sosyal medyada 11 Eylül'ü hatırlatan tehdide tepki gösterdi. Kimi kullanıcılarsa paylaşımı otoritelere şikayet ettiklerini belirtti.

Tehdit içeren paylaşım: