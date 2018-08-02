Suudi Arabistan Bab'ül Mendep'ten petrol geçişini yeniden başlattı

Suudi Arabistan, Bab'ül Mendep'ten petrol geçişini durdurma kararından vazgeçerek, bölgeden petrol transferine yeniden başladı.

Suudi Arabistan, Husi saldırıları ve İran meselesi nedeniyle Bab'ül Mendep'ten petrol geçişini durdurma kararı almıştı.

Yemen'e askeri müdahale gerçekleştiren Suudi Arabistan, bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından petrol sevkiyatının yeniden başladığını duyurdu.

Bölgedeki kimi gemiler geçişin yeniden açılması için limanlarda bekliyordu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Husileri uluslararası sularda ham petrol ticaretini tehdit etmekle suçlamıştı. Husiler, bölgeden geçen askeri hedefleri vurduklarını savunuyor.

Bab'ül Mendep, dünyadaki en önemli su yollarından biri. Her yıl 25 bin kadar gemi bu yol üzerinden geçiyor. Dünya deniz trafiğinin yüzde yedisi kadar Bab'ül Mendep üzerinden yapılıyor.