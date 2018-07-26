Suudi Arabistan Bab'ül Mendep'ten petrol geçişini durdurdu

Suudi Arabistan, Husi saldırılarının ardından Bab'ül Mendep'ten petrol akışının 'geçici olarak' durdurulduğunu söyledi.

Suudi Arabistan, Kızıl Deniz üzerinden petrol akışına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Bab'ül Mendep'ten petrol akışının "geçici olarak" durdurulduğu söylendi.

Suudi Enerji Bakanı Halid el-Falih, saldırıların durdurulmasına sebep olarak Husi saldırılarını gösterdi. Husiler iki Suudi petrol tankerini hedef almıştı. Tankerlerden biri hafif hasar görmüştü.

Açıklamada "petrol geçişinin güvenliği sağlanana kadar" geçişlerin durdurulacağı belirtildi.

Husilerin hedef aldığı tankerlerin ikisinin de günde iki milyon varil petrol taşıma kapasitesi olduğu aktarılıyor.

Suudi koalisyonu Mart 2015'ten beri Yemen'e askeri müdahale gerçekleştiriyor. Husiler buna yanıt olarak Suudi hedeflerini vuruyor.