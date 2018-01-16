Suudi Arabistan 7 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı planlıyor

Düşük petrol fiyatları sebebiyle ekonomisini çeşitlendirmek isteyen Suudi Arabistan, yenilenebilir enerjiye yöneliyor. Suudi Arabistan'ın bu yıl 7 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yapacağı aktarılıyor.
Yatırım yapılacak alanlar arasında ilk sırada güneş enerjisi gelirken, Suudi yetkili Türki Muhammed eş-Şehri, 2023'e kadar 9.5 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine sahip olmak istediklerini söylüyor.
Bu yıl yapılacak projeler arasında 3.3 gigawatt güneş enerjisi ve 800 megawatt rüzgar enerjisi olduğu belirtiliyor.