Susanne F. cinayeti ve Alman faşist hareketi

Çarşamba günü cesedi bulunan 14 yaşındaki Susaanne F.'nin katil zanlısı olduğu iddia edilen sığınmacı Ali B. Irak'ın Dohuk kentinde yakalanarak, davası görülmek üzere Almanya'ya geri verildi.

Almanya'nın Mainz kentinde iki hafta önce öldürülüp, Çarşamba günü cesedi bulunan 14 yaşındaki Susaanne F.'nin katil zanlısı olduğu iddia edilen sığınmacı Ali B. Irak'ın Dohuk kentinde yakalanarak, davası görülmek üzere Almanya'ya iade edildi.

Susanne F.'i tecavüz ettikten sonra, boğarak öldürdüğü iddia edilen Ali B.'nin suçu kabul ettiği açıklandı. Dohuk Emniyet Müdürü Tarık Ahmet'in yaptığı açıklamaya göre, Ali B. kendisine yapılan suçlamayı kabul etti, ''arkadaş'' olduğu Susanne F. ile tartıştığını, aşırı alkol ve hap kullanmasından dolayı cinayeti işlediğini kabul etti.

Ali B. 2015 yılında Almanya'ya siyasi sığınma talebinde bulunmuş, bir yıl sonra sığınma talabi reddedilmişti. Ali B.'nin geçen hafta gerçek evraklar üzerinde sahte isimle Düsseldorf Havalimanı'ndan İstanbul'a oradan da Erbil'e uçtuğu bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in de onayladığı bu açıklama üzerine, Ali B. sıkı güvenlik önlemleri altında özel bir uçakla Wiesebaden'e getirildi.

FAŞİST HAREKETTEN SİYASİ FIRSATÇILIK ATAĞI

Katil zanlısının sığınmacı olması, sığınmacı ve göçmen düşmanlığı yapma konusunda zaten bahane kollayan Alman faşist hareketi için siyasi malzeme oldu.

Almanya'nın ana muhalefet partisi konumundaki faşist kitle partisi Almanya İçin Seçenek (AfD) hiç zaman kaybetmeden, bu cinayeti fırsata dönüştürmek için kolları sıvadı.

AfD tarafından, ''Merkel'in altın gençleri'', ''Merkel'in sorumlusu olduğu bir cinayet daha'' ifadelerinin yer aldığı geniş bir kampanya örgütleniyor.

Ülkenin pek çok yerinde ''Artık yeter! Gereği Yapılsın!'' mitingleri için sokağa çıkma çağrısı yapan faşist parti, Alman Federal Meclisi'nde de korsan saygı duruşunda bulundu.

AfD milletvekili Thomas Seitz, parlementoda iç tüzüğe aykırı olarak bütün milletvekillerini Susanne F. için bir dakikalık saygı duruşuna davet ederek, konuşmasını bir dakika kesti. Parti genel eş başkanları Alexander Gauland ve Alice Weidel'in kısa bir tereddütünden sonra, AfD sıralarında destek bulan bu ''saygı duruşu'', mecliste sert tartışmalara yol açtı.

'KURBANI SİYASİ ARAÇ HALİNE GETİRME'

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Grup Başkanvekili Carsten Schneider, AfD'nin bu oldu-bittisini kınayarak, ''Parlamento tartışma alanıdır, kurbanları siyasi araç haline getirme yeri değildir'' diye tepki gösterdi. Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth, AfD'yi meclis iç tüzüğüni ihlal etmekle suçladı.

Susanne F. cinayetinin Alman toplumunda giderek artan ''toplumsal yarılma''yı daha da derinleştireceği, zanlının ''sığınmacı'' olmasından dolayı Alman faşist hareketinin mevcut yabancı düşmanı söylemine güç katarak, demagojik söylemini daha da genişleteceğini öngörmek gerekiyor.

Susanne F. cinayeti ve ardından gelişen olaylar, ''2015 Köln Yılbaşı Olayları''ndan* sonra ortaya çıkmış en güçlü yabancı düşmanı saldırının gerekçesi yapılmaya çalışılıyor.

* http://haber.sol.org.tr/dunya/almanya-cinsel-taciz-mi-toplumun-yeniden-t...