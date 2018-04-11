Suriye'ye yönelik tehditler sürüyor

ABD'nin Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla Suriye'yi hedef alan saldırganlığı sürerken, dün BMGK'ye sunulan tasarılar kabul görmedi. Rusya, ABD'nin olası bir saldırısının ciddi sonuçlara yol açabileceğini açıklarken, Doğu Akdeniz hava sahasında seyredecek uçaklar için güvenlik uyarısı yapıldı.

Doğu Guta'da doğrulanmayan "kimyasal saldırı" iddiası sonrası ABD'nin saldırgan açıklamaları tam gaz devam ediyor.

Trump Beyaz Saray'da üst düzey askeri liderlerle gerçekleştirdiği akşam yemeğinin fotoğrafını paylaşarak "savaş pozu" verirken, ne Birleşmiş Milletler ne de bölgede inceleme yapan heyetler kimyasal iddialarını doğruladı.

Buna karşın ABD'den saldırgan açıklamalar gelmeye devam ederken, Doğu Akdeniz hava sahasında seyredecek uçaklar için önümüzdeki 72 saat zarfında "Seyir füzelerinin uçuşu" kaynaklı güvenlik uyarısı yapıldı.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) kaynaklı uyarıda Doğu Akdeniz-Lefkoşa hava sahası içinde savaş uçaklarının faaliyetleri nedeniyle güvenlik zafiyeti oluşabileceği de belirtildi.

BMGK TASARILARI REDDEDİLDİ

Öte yandan dün ABD ve Rusya tarafından verilen Suriye tasarıları BMGK'deki oylamalarda veto edildi. İki ülke de birbirlerinin tasarılarını veto etti.

Oturumda bir konuşma yapan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, "ABD Japonya ve Vietnam'da, Fransa Cezayir'de, İngiltere sömürdüğü ülkelerde yasaklı silahları kullandı. Bu devletler bizden hesap soracak konumda değil" dedi.

Konuşmasında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde imza attığı katliamlara da değinen Caferi, ''ABD şu ana kadar kimyasal tesislerini yok etmeyi reddediyor ve başkalarına ders vermeye çalışıyor. Fransız temsilci hayatını kaybedenlerle ilgili sözde üzüntüleri sunarken Fransız uçaklarının 2016'da Menbiç'teki Tuha köyünde katlettiği 200 sivili hatırlıyor mu?'' diye konuştu.

'CİDDİ OLAYLARIN EŞİĞİNDE BULABİLİRİZ'

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, Suriye'ye saldırı tehditlerine ilişkin, "Kendimizi son derece üzücü ve ciddi olayların eşiğinde bulabiliriz. Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum" açıklamasında bulundu.

ABD: ONLARIN ELDE ETTİĞİ BULGULARA BAKACAĞIZ

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, "Koordineli bir tepki üzerinde çalışıyoruz" derken, "Kimyasal Silahları Önleme Örgütü bölgeye gitti. Kimyasal silahların tespiti konusunda altın standarda sahipler. Dolayısıyla mutlaka onların elde ettikleri bulgulara bakacağız" ifadelerini kullandı.

Nauert, "ABD’nin bu konuda kendi mekanizmaları ve istihbarat çalışmaları da var" diye konuştu