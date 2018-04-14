Suriye'ye saldırının maliyeti açıklandı

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının maliyeti dudak uçuklattı. Askeri uzmanlara göre saldırının yaklaşık maliyeti 240 milyon dolar seviyelerinde.

Bu sabaha karşı dünya ABD'nin müttefikleriyle birlikte Suriye'ye yönelik saldırısına kilitlendi.

Askeri uzmanlar bunun bir "sınırlı hava harekatı" olarak tanımlanması gerektiğinin altını çizerken, operasyonun başarısına ilişkin her iki taraftan farklı açıklamalar geldi.

ABD Savunma Bakanlığı, operasyonun ilk adımının başarılı bir şekilde tamamlandığını ve bugün başka bir harekat düzenlenmeyeceğini açıklarken, koalisyon güçleri hedeflerin başarılı bir şekilde imha edildiği kaydetti.

SURİYE: FÜZELERİN ÇOĞUNU İMHA ETTİK

Saldırının ardından batı medyasının aksine Suriye'ye yakın kaynaklar harekatın başarılı olmadığını iddia ederek, Suriye hava savunma sistemlerinin 103 seyir füzesinin 71'ini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

OPERASYONUN MALİYETİ 240 MİLYON DOLAR

Öte yandan askeri uzmanlar füzelerin maliyeti, uçakların yakıtı ve diğer bazı unsurların da eklenmesiyle saldırının maliyetinin yaklaşık 240 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirtti.

TOMAHAWK FÜZELERİNİN HER BİRİ 1,6 MİLYON DOLAR

ABD, Suriye’yi Akdeniz’deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleriyle vurdu. Füzelerin her biri 1 milyon 590 bin dolar.