'Suriye'ye karşı olası yeni saldırılar daha sert olabilir'

Suriye'ye yapılması olası gelecek saldırıların, son saldırıdan daha güçlü olabileceği ve ülkenin tekrar tekrar saldırıya uğrama riskinde olduğu söyleniyor.

Uluslararası tartışma kulübü Valdai'den uzman Maksim Suçkov'a göre, Suriye "tekrar tekrar saldırıya uğrama" riskiyle karşı karşıya.

Tass'ın aktardığına göre Suçkov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye karşı saldırgan tavrında bir değişme olmayacağını düşünüyor.

Rus uzman, ABD ve Rusya'nın karşılıklı olarak gerilimi çeşitli kanallardan düşürmeye çalıştığını, bu sebeple yaşanan hava saldırısının iki taraf için de kabul edilebilecek düzeyde olduğunu söyledi.

"Ancak kriz pek çok önemli meselede çözülemedi" diyen Suçkov, "Suriye konusunda gelecekte benzer saldırılar olması ihtimali var. Dahası bu saldırılar tekrarlanırsa kapsamları her seferinde daha büyük olacak ve yatıştırılması güçleşecek" diye konuştu.

Rusya'nın da ABD'nin de doğrudan karşı karşıya gelmeyi istemeyeceğini bildiren Rus uzman, Suriye ordusunun güçlendirilmesinin mümkün olduğunu aktarıyor.