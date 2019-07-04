Suriye'ye giden petrol tankeri Cebelitarık'ta durduruldu

İran'dan Suriye'ye ham petrol götürdüğü iddia edilen bir tanker, İngiliz Kraliyet donanması tarafından Cebelitarık'ta durduruldu. Cebelitarık yönetimi, tankerin Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi bir şirkete ait olduğunu açıkladı.

İngiliz donanması ve deniz piyadeleri, Suriye'ye İran'dan ham petrol taşıdığı söylenen bir tankeri Cebelitarık'ta durdurdu. Olaya ilişkin açıklama yapan Cebelitarık hükümeti, tankerin Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi tutulan bir şirketin mülkü olduğunu belirtti. Hükümetin yaptığı açıklamada "Grace 1 adlı geminin Suriye'de bulunan Baniyas Rafinerisi'ne ham petrol taşıdığını düşünmemiz için makul dayanaklarımız var" ifadesi yer aldı. İRAN İNGİLTERE'NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI İran Dışişleri Bakanı Abbas Musevi, İran televizyonuna yaptığı açıklamada olaya ilişkin İngiltere'nin Tahran büyükelçisinin çağırıldığını belirtti.