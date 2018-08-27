Suriye’nin Rusya Büyükelçisi, kimyasal silah iddialarını yalanladı: 2013'te imha ettik

Suriye’nin Rusya Büyükelçisi Riyad Haddad, kimyasal silah kullanımı iddialarını yalanlarken bütün kimyasal silahlarını 2013'te imha ettiklerini söyledi.

Suriye’nin Rusya Büyükelçisi Riyad Haddad, kimyasal silah kullanımı iddialarını yalanlarken bütün kimyasal silahlarını 2013'te imha ettiklerini söyledi.

Pazar günü Şam’da yaptığı açıklamada Suriye’nin Rusya Büyükelçisi Riyad Haddad, kimyasal silahlarının hepsini 2013'te imha ettiklerini bir kere daha hatırlattı.

Yaptığı açıklamada “Öncelikle Suriye 2013 yılında kimyasal cephaneliklerinden kurtuldu. Hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadık ve kullanmayacağız” diyen Haddad, Beyaz Miferler de dahil olmak üzere muhalif grupların hükümet güçlerinin kimyasal saldırılar düzenlediği iddialarına yanıt verdi.

Haddad, hükümetin kimyasal silah kullandığına dair tüm iddialarının ABD ve müttefikleri tarafından yayılan yalanlar olduğunu söyledi.

Bu iftiraların bitmeyeceğini söyleyen Haddad, Batı ve ABD’yi hemen Haddad, Suriye'yi zayıflatmak ve savaşı uzatmak için uğraştıklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde, Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ve müttefiklerini Suriye hükümetine yönelik bir saldırı hazırlamakla suçlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, muhaliflerin Hama'nın Kuzey kırsalındaki sahte kimyasal silah saldırısı nedeniyle hükümeti suçlamaya hazırlandıklarını söyledi.