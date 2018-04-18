Suriye'nin imarı için Rus, İran ve Çin sermayesi öne çıkıyor

Suriye Devlet Başkanı Esad, birkaç gün önce ülkesinde altyapının yeniden inşası için 400 milyar dolarlık yatırım gerektiğini açıklamıştı. ABD başta olmak üzere Suriye'deki yıkımın sorumlusu ülkelerin bile bu konuda iştahlı olduğu biliniyor. Uluslararası düzlemde Suriye yönetimini destekler konumdaki ülkelerin daha fazla şansı olduğu, daha belirgin hamleler yaptıkları görülüyor.

Suriye'de yedi yılı geride bırakan savaş, ülkeyi adeta enkaza çevirdi. Yeniden imar edilmeyi bekleyen Suriye, pek çok sermaye grubunun iştahını kabartıyor.

ABD başta olmak üzere Suriye yönetimine karşı cihatçı grupları destekleyen, yıkımdan doğrudan sorumlu ülkelerin ülkenin yeniden imarından pay almak konusunda iştahlı olduğu biliniyor. Özellikle Amerikan ve Avrupalı şirketler çeşitli projeksiyonlarında Suriye'nin yeniden imarını dikkate alıyor. Benzer durum Türkiye sermayesi için de geçerli. Ancak mevcut koşullarda uluslararası düzlemde başta Rusya ve İran olmaka üzere Suriye'yi destekler konumdaki ülkelerin şansının daha fazla olduğu, daha belirgin hamleler yaptıkları dikkat çekiyor. Uzun süredir Ortadoğu ve Afrika'da taahhüt pazarında önemli bir yere sahip olan Çin'inse özel bir role sahip olduğu görülüyor.

Suriye'de Esad'a en büyük desteği sağlayan ülkelerden biri olarak öne çıkan Rusya, 30 Eylül 2015’te başlattığı hava harekatlarıyla birlikte askeri olarak da doğrudan müdahil oldu. İran'ın Esad'a savaş boyunca yılda 6 milyar dolara yakın kredi açtığı ileri sürülüyor. Çin de Suriye'ye destek veren ülkeler arasında anılıyor. Bu üç ülkenin Suriye ile siyasi ve stratejik çıkarlarının yanında, aslında önemli ekonomik hesapları bulunuyor. Suriye'nin imarında bu üç ülke aslan payını alma iştahına sahip.

Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün haberine göre bu üç ülkenin Suriye'deki ekonomik planlarına kısaca göz atıldığında şunlar söylenebilir:

RUSYA: GÖZÜ ÜLKENİN ALTYAPISINDA

İngiltere'deki IHS Jane’s askeri danışmanlık ve araştırma şirketinin verilerine göre, Eylül 2015’ten sonra Suriye’ye askeri müdahale eden Rusya, Beşar Esad'a yıllarca destek verdikten sonra askeri operasyonlarda yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcadı. Şimdi bu harcamaları kompanse etmek ve ülkenin ilk etapta 200 ilâ 500 milyar dolara mal olması beklenen yeniden imarında aslan payını almak istiyor. Geçen haftalarda Rusya Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen Suriye-Rusya İş Forumu'na 200'den fazla Rus patron katılarak ülkedeki iş fırsatlarını masaya yatırıldı. Rus patronlar ülkede çatışmalar sona erdikten sonra tersaneden elektrik santrallerine ve mühendislik projelerine kadar bir çok alanda ülkenin yapılanmasında rol almak istiyor. Özellikle Rus enerji şirketleri Suriye'de yatırım konusunda istekli. Suriye petrol ve doğalgaz altyapısının yeniden inşası ve işletilmesinde aktif rol oynamak istiyorlar. Böylelikle Suriye'nin Avrupa'ya yönelik potansiyel enerji üssü konumunu kontrol eder hale gelebileceklerini umuyorlar. Buna paralel olarak Rusya, silah satışı, askeri üsler, gaz, yem, elektrik ve buğday sektörleriyle ilgili olarak da rejim ile anlaşma imzaladı.

ÇİN: İPEK YOLU'NU SURİYE İLE GENİŞLETECEK

Suriye, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin için hem siyasi hem de ekonomik açıdan önemli jeopolitik bir varlık. Suriye, İran ile Rusya'nın ABD ve Avrupa ile karşı karşıya geldiği bir platform. Bu ülkede siyasi ve ekonomik güç sahibi olmak, Çin'in etkinliğini artırması açısından çok önemli. Savaşın büyük yıkım yarattığı ülkede Pekin iki büyük fırsat görüyor. İlki, yeni İpek Yolu projesinin çapını büyütmek, ikincisi siyasi gücünü Batı'ya doğru genişletmek. Yeniden imar için henüz rekabetin çok olmamasının yardımıyla Çin çoktan ihalelere el attı. Son bir yıl içinde Çin ile Suriye ticaret ve yatırım delegasyonları arasında yapılan görüşmeler neticesinde Çin 2 milyar dolarlık inşaat kontratına imza attı. Hatta Suriye'nin ihracatının yüzde 80'ini ülkenin alarak en büyük ticaret ortağı haline geldi. Pekin'de temmuzda düzenlenecek olan ve Suriye'de sanayi bölgelerinde ortaklık yapmak üzere 150 şirketin arandığı Suriye'nin Yeniden İmarı Projesi Sempozyumu'na şimdiden 1000 Çinli yatırımcının başvurduğu belirtiliyor. Çin'in ülkenin imarında öncelikli ülkeler arasında yer alacağı açıkça görülüyor.

İRAN: ÜLKEDEKİ VARLIĞINI PARAYA ÇEVİRME PEŞİNDE

Savaşa sürüklenen komşusuna, tabiri caizse para musluklarını sonuna kadar açan İran, artık harcadığı paraların karşılığını almak istiyor. Bazı kaynaklara göre İran, Suriye'ye yılda en az 5 milyar dolar akıtıyor. Suriye’ye yedi yıl aynı miktarda harcama yapıldığı farz edilirse, bu 35 milyar dolar anlamına geliyor ki, bu İran’ın yıllık savunma bütçesinin üç katı demek. İran Suriye’nin petrol, doğal gaz ve fosfat madenlerinden bugüne kadar yaptığı harcamaların karşılığını almak istiyor. Suriye hükümetiyle uzun yıllara yayılan siyasi ve ekonomik anlaşmalar yapmayı hedefliyor. Fakat Çin ve Rusya'ya projelerde öncelik tanınması hayal kırıklığı yaratıyor. Geçtiğimiz yıl İran ülkenin telekom altyapısıyla ilgili bir ihale kazanmıştı. İranlı bir iş heyeti yıl başında Suriye Başbakanı İmad Hamis ile Şam'da bir araya gelerek yeni işbirliği fırsatlarını ele aldı.