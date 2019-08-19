Suriye'nin İdlib'te bir konvoyu vurması hakkında BM açıklaması: Saldırı endişe verici

Suriye'nin El-Nusra’ya destek taşıyan TSK konvoyunu vurduğunu duyurmasının ardından, Türkiye tarafından yapılan açıklamada Rusya suçlandı. BM ise bir açıklama yayınlayarak Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentinde TSK askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu söyleyerek, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından büyük risk teşkil ettiğini belirtti.

Dujarric, "İdlib'deki şiddet olayları sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından da büyük risk teşkil ediyor. BM, Suriye'nin kuzeybatısında gerginliğin bir an önce azaltılması ve taraflara, Rusya ve Türkiye tarafından geçen sene varılan ateşkese uymaları çağrısını yineliyor." diye konuştu.

SURİYE: KONVOY EL-NUSRA’YA SİLAH TAŞIYORDU

Suriye ordusunun İdlib harekatı devam ederken Suriye devlet haber ajansı SANA, TSK’nın El-Nusra cephesine yardım konvoyu oluşturduğunu duyurmuştu.

Han Şeyhun hattında ilerleyen TSK konvoyunun Suriye güçleri tarafından durdurulduğu öğrenilirken, Milli Savunma Bakanlığı, TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu ve 3 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

MSB'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada Suriye yerine Rusya suçlanarak "İdlib'te 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloğa aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.