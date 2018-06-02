Suriye'nin Haseke kentine hava saldırısı: 12 ölü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin Haseke kentinde düzenlediği hava saldırısı sonucunda aynı aileden 12 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin Haseke kentinde düzenlediği hava saldırısı sonucunda aynı aileden 12 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, ABD öncülüğündeki "IŞİD karşıtı" koalisyon, Suriye topraklarında düzenlediği saldırılarla sivil kayıplara yol açmaya devam ediyor.

Koalisyon tarafından hafta içi yayımlanan raporda, koalisyon güçlerinin Ağustos 2014'ten Nisan 2018'e dek 29 bin 358 saldırı düzenlediği ve en az 892 sivili öldürdüğü bildirilmişti.