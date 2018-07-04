Suriye'nin güneyinde ateşkes görüşmeleri sonuç vermedi

Suriye'nin güneyindeki silahlı gruplarla Rusya arasında yapılan ateşkes görüşmesinden sonuç alınamadı.

Suriye'nin güneyindeki silahlı gruplar ve Rus yetkililer arasındaki ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Cihatçılar tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde Rus yetkililer ile düzenlenen ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın ağır silahların teslim edilmesi konusunda geri adım atmadığı, bu nedenle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

Suriye ordusu ile Rusya'nın operasyonunun devam ettiği Dera’daki cihatçılar ve Rusya arasında bugün ateşkes müzakerelerinin son turu düzenlenmişti.

Suriye ordusu, cihatçılara karşı ilerleme sağlamayı sürdürüyor. Dera'da yaşayan cihatçı bölgelerindeki siviller, ateşkes yapılması için eylemler gerçekleştiriyor.