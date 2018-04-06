Suriye'nin BM temsilcisi: Türkiye Suriye'nin kuzeyinden çekilsin

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini talep etti.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasıyla ilgili konuşarak, buna dair ABD'den resmi bilgi almadıklarını söyledi.

Rusya-İran-Türkiye üçlü görüşmeleriyle ilgili de konuşan Caferi, üçlü görüşmelerde Türkiye'nin Suriye'den çekilmesinin gündeme alınmasını umduklarını belirtti.

"Suriye'nin kuzeyi şu anda Türk güçlerinin işgali altında" diyen Suriye temsilcisi, Rusya ve İran'dan "Türkiye'ye baskı yapmalarını" talep etti.

Suriye yönetimi, ABD ve Türkiye'nin ülkedeki varlığının yasal temeli olmadığını belirterek, davet edilmeyen güçlerden Suriye'den ayrılmalarını istiyor.