Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi: Türkiye askerlerini çekmezse başka yöntemler kullanırız

Suriye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurmasının 'saldırganlık' olduğunu, askerlerin çekilmemesi durumunda Suriye hükümetinin başka yöntemler kullanacağını söyledi.

Suriye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Suriye’deki krizin çözümüne yardım etmek istiyorsa Türkiye’nin ülkedeki güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Astana'daki Suriye görüşmelerinde konuşan Caferi "Türkiye, hafif silahlarla polislik görevini yerine getirmek yerine, Suriye'nin kuzeyindeki kente asker ve ağır teçhizat gönderdi. Suriye'nin kentlerinde Türk bayrakları asılıyor. Türkiye'nin eylemlerinin açıkça saldırganlık olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İDLİB'DEKİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ'

Caferi, İdlib'deki durumun Türkiye yüzünden kötüye gittiğini, Türkiye'nin burada sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti.

Türkiye, El Kaide bağlantılı cihatçı grupları İdlib'den çıkarma ve silahsız tampon bölge oluşturma sözü vermiş, ancak bunların ikisini de yerine getirmemişti.

Bölgeden Suriye ordusuna ve sivillere karşı saldırılar gerçekleştirilirken, bunlara Suriye ordusu ve Rusya da karşılık vermeye başladı.

Rusya, İdlib mutabakatının ardından yeniden bölgede hava saldırısı düzenledi.

'ASKERLER ÇEKİLMEZSE BAŞKA YÖNTEMLER KULLANIRIZ'

Caferi, diplomatik yollarla Türkiye'nin ülkedeki güçlerini çekmesi sağlanamazsa Şam'ın başka yöntemler kullanmaya başlayacağını vurguladı.

Türkiye'nin Soçi'de varılan anlaşma uyarınca İdlib'deki cihatçıları çıkarmaya yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayan Caferi "Bu nedenle İdlib'deki teröristler ihlaller gerçekleştirdi. Olanlar Türkiye'ye yönelik güveni azalttı" dedi.