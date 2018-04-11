Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Caferi: ABD, Fransa ve İngiltere bizden hesap soracak konumda değil

BMGK'nin Suriye konulu oturumunda konuşma yapan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, 'ABD Japonya ve Vietnam'da, Fransa Cezayir'de canlı şekilde Cezayirliler üzerinde çöl ortasında, İngiltere sömürdüğü ülkelerde yasaklı silahları kullandı. Bu devletler bizden hesap soracak konumda değil' dedi.

BMGK'nin Suriye konulu oturumunda konuşma yapan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''ABD Japonya ve Vietnam'da, Fransa Cezayir'de canlı şekilde Cezayirliler üzerinde çöl ortasında, İngiltere sömürdüğü ülkelerde yasaklı silahları kullandı. Bu devletler bizden hesap soracak konumda değil'' diyen Caferi, ''İngiltere ve Fransa geçen sene soruşturma komitesinden habersiz olarak istihbarat ajanlarını Han Şeyhun'a gönderip veri topladı. Kimseye de hesap vermedi. İngiltere Suudi Arabistan'a 100 milyar dolarlık silah satmaya hazırlanıyor'' ifadelerini kullandı.

'ABD, KİMYASAL TESİSLERİNİ YOK ETMEYİ REDDEDİYOR'

Konuşmasında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde imza attığı katliamlara da değinen Caferi, ''ABD şu ana kadar kimyasal tesislerini yok etmeyi reddediyor ve başkalarına ders vermeye çalışıyor. Fransız temsilci hayatını kaybedenlerle ilgili sözde üzüntüleri sunarken Fransız uçaklarının 2016'da Menbiç'teki Tuha köyünde katlettiği 200 sivili hatırlıyor mu?'' diye konuştu.

'CANAVAR OLAN FRANSA, İNGİLTERE VE ABD'DİR'

Caferi, ''Canavar olan, terör örgütlerini Suriye'de destekleyen Fransa, İngiltere ve ABD'dir. Bu mecliste bugün şahit olduğumuz sahne, geçen sene yaşadığımızın aynısı bir tiyatrodur. Kanunları tanımayan bu saldırgan tavır bu ülkelerin tarihinde vardır'' şeklinde konuşarak, ''ABD eski Dış İşleri bakanı Colin Powell burada oturup Irak'ta kimyasal var diyerek haritalar ve veriler sundu. Sonra da yalan olduğunu itiraf etti. Bu devletler burada Irak işgalinin önünü bu tiyatrolarla açtılar'' dedi.

'KORKMUYORUZ'

Caferi, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

''Bu üçlü devlet (Fransa, İngiltere, ABD) kanunsuz davranarak dünya halklarınının kendi kaderlerini tayin etme haklarını ellerinden almaktadır. Bu devletler, Akdeniz'deki filolarını harekete geçireceklerini bilerek buraya geldiler. Ama açık bir şekilde söylüyorum, korkmuyoruz. Suriye'ye yönelik saldırılara; kaynağı ne olursa olsun karşı koyup cevap vereceğimizi ve Suriye'nin Irak veya Libya'ya dönüşmesine asla izin vermeyeceğimizi ülkem adına teyit ediyorum.''