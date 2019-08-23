Suriyeli vekil: Türkiye halkı düşmanımız değil, Erdoğan hükümeti Osmanlı hayallerinden vazgeçmeli

Suriyeli milletvekili Shebabi, ‘Türkiye halkını düşman olarak görmediğimizin bilinmesini isterim. Ancak Erdoğan ve onun partisi AK Parti, 8 yıldır ülkemizde terörizmi destekliyor’ dedi ve Türkiye hükümetini Osmanlı hayallerinden vazgeçerek silahlı militanlara desteğini kesmeye çağırdı.

Suriye Halep bağımsız milletvekili Fares Shehabi, Türkiye halkını düşman olarak görmediklerini ancak Suriye’deki durumdan Erdoğan hükümetinin de sorumlu olduğunu söyledi. Shehabi, Erdoğan’ın ve AKP’nin 8 yıldır Suriye’de silahlı militanlara destek verdiğini belirterek Ankara’yı Osmanlı hayallerinden vazgeçmeye çağırdı.

Sputnik Türkiye’den Erkin Öncan’a konuşan Fares Shehabi iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin öncelikle Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının sonlanması yönünde varılacak bir uzlaşmadan geçtiği görüşünü dile getirdi.

'TÜRKİYE HALKINI DÜŞMAN OLARAK GÖRMEDİĞİMİZİN BİLİNMESİNİ İSTERİM'

Türkiye'nin Suriye’deki silahlı militan grupları desteklediğini vurgulayan Shehabi, "Her şeyden önce, Türkiye halkını düşman olarak görmediğimizin bilinmesini isterim. Ancak Erdoğan ve onun partisi AK Parti, 8 yıldır ülkemizde terörizmi destekliyor" dedi.

‘ERDOĞAN ÜLKEYE ÇOK SAYIDA SİLAHLI MİLİTANIN GİRİŞİNİ SAĞLADI’

"Suriye'deki bütün bu karışıklıktan Erdoğan hükümeti de sorumludur” diyen Shebabi şunları kaydetti: “Erdoğan, uluslararası hukuku ve ikili anlaşmaları çiğneyerek ülkeye çok sayıda silahlı militanın girişini sağladı ve hali hazırda muhalif silahlı güçleri desteklemeye devam ediyor. Biz Türkiye ile kesinlikle bir çatışma istemiyoruz, ancak aynı anda, ülkemizi Türkiye'nin askeri varlığından da özgürleştirmek istiyoruz.”

‘TÜRKİYE SURİYE'DEKİ BÜTÜN GÖZLEM NOKTALARINI KALDIRMALI’

Türkiye ile Suriye arasında yaşanan gözlem noktası krizine değinen Shehabi ayrıca, "Türkiye, sürecin sonunda ülkemizdeki bütün gözlem noktalarını kaldırmalı, kaldıracak da. Suriye’de yalnızca Suriye ordusu ve müttefiklerinin gözlem noktası kurma hakkı vardır" dedi.

'ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÜVENLİ BÖLGE ANLAŞMASINI TANIMIYORUZ'

Öte yandan Shehabi, Suriye'nin Türkiye ile ABD ile arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasını tanımadığını açıkladı:

"Türkiye ile ABD arasındaki güvenli bölge anlaşmasına karşıyız. ABD ile Türkiye arasında Suriye'nin meşru güçlerine danışılmadan alınan bu karar, aynı zamanda Türkiye’nin bölgeye dair Rusya'yla yaptığı anlaşmalarla da çelişir nitelikte. Bu anlaşmayı meşru görmüyoruz ve bunun gerçekleşmemesi için çalışacağız.”

'TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ'

Suriye hükümetinin niyetinin Türkiye halkı tarafından “açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasını istediklerini” kaydeden vekil, Suriye yönetiminin Türkiye ile herhangi bir çatışma istemediğini söyleyerek Türkiye halkına şu mesajı vermek istediğini kaydetti:

"Türkiye ile Suriye arasında herhangi bir askeri çatışma istemiyoruz. Ancak Türkiye hükümeti Osmanlı hayallerini bir kenara bırakıp bölgedeki silahlı militanlara verdiği desteği kesmeli. Biz, ülkemizi özgürleştirmek için her ne gerekiyorsa onu yapacağız. Türkiye bir an önce Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeli ve Suriye ve Rusya ile koordinasyon halinde Suriye topraklarından çekilmeli. Türkler de dahil olmak üzere bölge ülkelerinde yaşayan herkes bunun için çalışmalı. Bölgeye gerçek barışı getirecek formül budur."