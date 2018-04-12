Suriyeli vekil: ABD 'akıllı' füzelerini neden teröristlere karşı kullanmadı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını yorumlayan bir Suriye milletvekili, ABD'nin "akıllı" füzeleri neden Suriye'deki cihatçılara karşı kullanmadığını sordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik tehdidinde "akıllı füzeler" kullanacaklarını söylemişti.

Sputnik'e konuşan Suriye milletvekili Ammar el-Esad, Trump'ın açıklamalarının "Doğu Guta'daki paralı askerlerinin yenilgisini kabullenemediği için" yapıldığını söyledi.

Suriyeli vekil, "Trump ABD'nin Suriye'ye 'akıllı füzeler' atacağını söyledi. Ancak neden Suriye krizinin en başından beri bu füzeler teröristlere saldırmak için kullanılmadı?" diyerek, ABD'nin silahlarını Suriye'nin meşru yönetimine karşı tehdit olarak kullanmasına dikkat çekti.

Ammar el-Esad, ABD saldırılarının "yalnızca Suriye devletine karşı savaşan terörist gruplara yardımcı olacağını" bildirdi.

Duma'da "kimyasal saldırı" yapıldığı iddialarına ilişkin de konuşan vekil, Rus uzmanların ve Suriye Kızılayı'nın bu konuda kanıt bulamadığını hatırlattı.