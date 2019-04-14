Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönüyor

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeye başladığı, yılbaşından bu yana üç bin 500'den fazla sığınmacının dönüş yaptığı bildiriliyor.

Suriye Göç ve Pasaportlar İdaresi’nden bir kaynağın aktardığı bilgiye göre Suriyeli sığınmacılar, Türkiye sınırından ülkelerine dönmeye başladı, Keseb Sınır Kapısı’ndan yılbaşından bu yana üç bin 500’den fazla sığınmacı dönüş yaptı.

Suriye Göç ve Pasaportlar İdaresi'nden bir kaynak, El Vatan gazetesine açıklamasında, Keseb Sınır Kapısı'ndan yılbaşından bu yana üç bin 500'den fazla kişinin Suriye'ye döndüğünü belirtti. Yetkili, "Yılbaşından bu yana 3 bin 610 Suriyeli Lazkiye'nin kuzeyindeki Keseb Sınır Kapısı'ndan dönüş yaptı. Geçen hafta 327 kişi döndü, her gün yaklaşık 20-30 kişi geliyor" diye konuştu.

Sınır kapısının sadece kısmen açık olduğunu söyleyen yetkili, Türk tarafının bu kapıdan sadece ülkelerine dönmek isteyen Suriyelileri bıraktığına, dönenlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekti.