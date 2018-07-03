Suriyeli sığınmacılar İsrail işgali altındaki Golan'a alınmıyor

Suriyeli sığınmacıların, İsrail tarafından işgal altındaki Suriye toprağı Golan'a alınmadığı belirtiliyor. 11 bin kadar sığınmacı bölgede bekletiliyor.

Suriye'nin güneybatısında cihatçılara karşı yürütülen operasyonlar sonucunda 11 bin kadar sivil yerinden oldu. Gidecek yeri olmayan siviller, Golan Tepeleri'ne yöneldi.

Suriye toprağı olan Golan Tepeleri, halen İsrail işgali altında. İsrail'in bölgeye gelen sığınmacıları sınırda tuttuğu ve içeriye almadığı bildiriliyor.

Al-Monitor haberine göre kararlarını değiştirmeyeceklerini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "sınırlarımızı savunacağız" diyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise, sığınmacıları ülkeye almayacaklarını, ancak "insani yardım" gönderebileceklerini söylüyor.

Sığınmacıların bir kısmının ailelerinin İsrail işgali altındaki Dürzi ve Arap köylerinde bulunduğu, ancak İsrail'in bu kişilerin de geçişine izin vermediği kaydediliyor.

Habere göre Suriye ordusunun Dera'daki cihatçılara karşı operasyonun sürmesi sebebiyle sığınmacı akışı artabilir. Bu durumun daha ciddi bir insani krize yol açabileceği yönünde uyarılar yapılıyor.