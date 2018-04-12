'Suriyeli sığınmacılar Almanya'dan Türkiye'ye dönüyor'

Alman hükümetinin aile birleşimini zorlaştırmasının ardından Suriyeli sığınmacıların Almanya’dan Türkiye’ye geri döndüğü iddia ediliyor.

Alman hükümetinin aile birleşimini zorlaştırmasının ardından bazı Suriyeli sığınmacıların Almanya’dan Türkiye’ye geri dönmeye başladıkları iddia edildi.

Alman ARD televizyonunun haberine göre, “geçici koruma” statüsü alan sığınmacılara tanınan hakların sınırlandırılması nedeniyle aile fertlerini Almanya'ya getiremeyen bazı Suriyeliler, yasa dışı yollarla tekrar Türkiye’ye dönmeye çalışıyor.

Bazı Suriyeli sığınmacılara Türkiye'ye yolculuklarında eşlik eden muhabirler, televizyon programında insan kaçakçılarıyla yaptıkları söyleşilere de yer verdi. Kaçakçılardan biri, Türkiye'ye her gün yaklaşık 50 kişi götürdüğünü ve bunların çoğunun Suriyeli olduğunu iddia etti.

YENİ ADRESLERİ BİLİNMİYOR

Federal Göç ve Mülteci Dairesinin (BAMF) verilerine göre, geçen yıl ikametgahını değiştiren 4 bin Suriyelinin yeni adresi bilinmiyor.

Almanya’da oturma izni olan Suriyelilerin, karayoluyla diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahatleri mümkün olduğu için, Türkiye’ye geri dönen Suriyelilerin kesin sayısı hakkında bir istatistik yok.

Öte yandan Alman Yeşiller Partisi Mülteci Politikası Sözcüsü Luise Amtsberg, Almanya ve AB’nin göç krizinde Türkiye’nin yükünü azaltmak hedefiyle 2016 yılında anlaşma yaptığını hatırlatarak; “Şimdiyse geçici koruma verilmiş insanlar, ailelerine kavuşmak için Almanya’dan Türkiye’ye dönmek durumunda kalıyorlar. Bu saçma bir durum” ifadelerini kullandı.

Alman parlamentosu, geçici koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimine Ağustos ayına kadar izin vermeme kararı almıştı. 1 Ağustos'tan itibaren ise ayda en fazla bin aile ferdinin Almanya'ya gelmesine izin verilecek.

