‘Suriyeli muhalifler Antakya’da toplanacak, El Kaide’yi yasallaştıracak’

Suriyeli cihatçı muhalif grupların 14 Mart'ta Antakya'da bir araya gelerek El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir'uş Şam'ı 'meşrulaştırma' adımı atacakları iddia edildi.

Suriye’de cihatçı grupların 14 Mart’ta Antakya’da üst düzey bir toplantı yapacağı bildirildi. Sözkonusu toplantıda Türkiye destekli "Suriye Geçici Hükümeti" ile El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam’ın kurduğunu duyurduğu "Kurtuluş Hükümeti"nin birleşme kararı alabilecekleri belirtiliyor.

South Front’un Londra merkezli Arapça yayın yapan Elaph gazetesinden aktardığına göre, 14 Mart’ta Antakya’da yapılacak toplantıya cihatçı grupların oluşturduğu “Ulusal Suriye Ordusu”, “Ulusal Kurtuluş Cephesi”, “Suriye Yüksek Müzakere Komitesi”, “Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu” ile Astana görüşmeleri muhalefet delegasyonu ve Suriye İslam Meclisi katılacak.

Elaph toplantının sonunda “üst düzey kararların duyurulacağını” yazdı ancak ayrıntıya yer vermedi.

Türkiye merkezli, Suriyeli muhalif internet sitesi Enab Baladi’de yayımlanan bir haberde ise, Türkiye’nin desteklediği ve Gaziantep’te bir ofisi bulunan “Suriye Geçici Hükümeti” ile HTŞ tarafından kurulduğu duyurulan “Kurtuluş Hükümeti”nin birleştirilmesine dair adımlar atılacağı belirtilmişti.

El Nusra adıyla bilinen HTŞ, 2017’ye kadar Suriye’de El Kaide’nin ana kolu olarak biliniyordu. Grubun lideri Ebu Muhammed el Cevlani 2017’de El Kaide’den koptukları açıklamasını yapmıştı ancak 2017’nin sonlarında El Kaide lideri Eyman el Zevahiri bu ayrılmaya hiçbir zaman onay vermediklerini ve HTŞ’nin bağlılık yemininin devam ettiğini açıklamıştı.

El Kaide bağlantılı gruplar da Suriye’de HTŞ’nin koruması altında faaliyetlerine devam ediyor.

Öte yandan Türkiye’nin HTŞ’nin kurduğu “Kurtuluş Hükümeti”ni meşrulaştırmak için atacağı belirtilen bu adım sürpriz olmadı. İki ay önce Sputnik’e konuşan Suriye Müzakere Komitesi’nden bir kaynak Türkiye’nin El Kaide bağlantılı HTŞ’yi siyasi bir partiye dönüştürmek için çalıştığını söylemişti. Sözkonusu kaynak “Türkiye Suriye’nin kuzeyindeki El Nusra meselesini çözmeye çalışıyor ve bu grubu Lübnan’daki Hizbullah gibi bir siyasi gruba dönüştürmek istiyor” demişti.



South Front’un haberine göre Türkiye’nin El Kaide’yi meşrulaştırma girişimi Şam ya da Moskova tarafından olumlu karşılanmayacak. Haberde ABD ve Arap müttefiklerinin dahi bu girişimleri tolere etmeyecekleri, bu girişimin ABD’nin Suriye’deki Kürt güçleri gibi müttefiklerine zarar vereceği belirtildi.

Haberde yerel gözlemcilerin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinin kontrolünü terörist bir gruba vererek Suriye’yi de facto olarak bölmeye çalıştığına inandıkları belirtildi.