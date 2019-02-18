Suriyeli Kürtlerden Avrupa'ya 'Bizi terk etmeyin' çağrısı

PYD'nin çatı örgütü TEV-DEM yetkilisi Aldar Xelil, Avrupalı güçlere Suriyeli Kürtleri 'yüzüstü bırakmamaları' çağrısında bulundu. Xelil özellikle Fransa'dan BM'nin bölgeye uluslararası güç yerleştirmesi için karar tasarısı sunmasını beklediklerini söyledi. Xelil aksi takdirde Suriye ordusunun komutasına gireceklerini belirtti.

PYD'nin çatı örgütü TEV-DEM Diplomasi Komitesi Sorumlusu Aldar Xelil (Halil), IŞİD'le savaş bittiğinde Suriyeli Kürtleri "yüzüstü bırakmamaları" ve "Türkiye'den korunabilmelerine yönelik uluslararası güç kurulmasına yardımcı olmaları" için Avrupa'ya çağrı yaptı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Diplomatik İlişkiler Sorumlusu Aldar Xelil (Halil), Avrupalı güçlerin Kürtlere yönelik siyasi ve ahlaki sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre ABD ya da Avrupa'nın koruma sağlamaması halinde Kürtlerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan koruma talep etmek zorunda kalacağını belirten Xelil, "Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmemesi bizi alenen yüzüstü bırakması anlamına gelir" dedi.

'BM'YE UÇUŞA YASAK BÖLGELİ ULUSLARARASI GÜÇ TASARISI SUNUN'

Türkiye sınırında tampon bölge kurulmasına yönelik Birleşmiş Milletler'de (BM) çalışma yürütülmesi için özellikle Fransa'ya çağrı yaptıklarını belirten Xelil, "Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ne, bizim koruma altına alınmamız konusunda bizimle Türkler arasına uluslararası güç konuşlandırılmasını ve bu kapsamda hava sahamızın da korunmasını öneren bir karar tasarısı sunabilir" diye konuştu.

YENİ ÇEKİÇ GÜÇ MÜ?

1990'larda Irak’ın kuzeyindeki Kürtleri Saddam Hüseyin yönetiminden korumak gerekçesiyle bölgeye askeri güç konuşlandıran ABD ile müttefikleri, Irak hava sahasında 36. paralelin kuzeyi ile 32. paralelin güneyini de "uçuşa yasak bölge" ilan etmişti.

Türkiye'de "Çekiç Güç" diye anılan bu harekat, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) temellerini atmıştı.

UNIFIL MODELİ Mİ?

Xelil ise AFP'ye verdiği demecinde Lübnan'ın İsrail sınırına konuşlanan BM barış gücünün (UNIFIL) model alınabileceğini söyledi.

KÜRTLERİN GÖZÜNDEN ESAD'LA OLASI ANLAŞMANIN ŞARTLARI

TEV-DEM yetkilisi, Kürtlerin Batılı müttefikleri devreye gimezse Esad'dan koruma talep etmeye yöneleceklerini belirtirken Şam'la olası anlaşmanın şartlarından da bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Suriye rejimiyle anlaşmaya mecbur kalırız, onlar da askerlerini sınır boyunca konuşlandırıp bizi korurlar."

"Özerkliği korumakta ısrar ederiz ve sınır muhafızlarının Kürt olmasını isteriz. Suriye ordusunun emir komuta zincirine girerler ama bizim birliklerimizden oluşurlar."

"Karşılığında Suriye rejimine Kürtlerin petrol gelirlerinden pay veririz."

"Rejimin bayrağını dalgalandırmayı da kabul edebiliriz."

Esad, dün yaptığı açıklamada, Kürtleri Suriye devletinden başkasının koruyamayacağını belirtirken, her türlü ademi merkeziyetçiliği reddetmişti.

