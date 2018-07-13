Suriyeli komutan: Ordunun İdlib'i kurtaracak gücü var

Üst düzey bir Suriyeli komutan, İdlib'in kurtarılmasının Suriye'de savaşı bitireceğini, ordunun bunu yapacak gücü olduğunu söyledi.

Suriye'de yaşananlara ilişkin konuşan üst düzey bir Suriyeli komutan, hükümet güçlerinin İdlib'i kurtaracak güce ulaştığını söyledi.

Sputnik'e konuşan komutan, Suriye ordusunun ülkenin tamamını "teröristlerden kurtarma" emri aldığını, İdlib'in geri alınmasının savaşı bitireceğini aktardı.

Suriyeli komutan gelecek günlerde "herkesi şaşırtacak" gelişmeler yaşanacağını bildirdi.

İdlib sınırında düzenlenen saldırıları başarıyla geri püskürttüklerini aktaran komutan, Suriye ordusu kontrol noktalarının hem saldırıya hem de savunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İdlib'deki cihatçıların aralıksız süren iç çatışmalardan dolayı zayıfladığı, yalnızca son sekiz ayda iç çatışmalarda 8 bin cihatçı öldüğü aktarılıyor.

Bunların büyük bölümünün Tahrir'uş Şam ve El Nusra üyesi olduğu kaydediliyor. İdlib, Türkiye ve Lazkiye'ye yakınlığı sebebiyle önemli bir bölge.