Suriyeli generalden İdlib ve Afrin açıklamaları

Suriyeli General Hasan Ahmed Hasan, Türkiye ile varılan İdlib anlaşmasına ve Afrin'deki SDG varlığına dair konuştu. Hasan, İdlib'in ve Afrin'in nihai olarak Suriye hükümetinin kontrolüne geçeceğini söyledi.

Suriyeli General Hasan Ahmed Hasan, Türkiye'nin "İdlib'in Şam'ın kontrolüne geçme sürecini kasıtlı olarak uzattığını, ancak bunun ne olursa olsun gerçekleşeceğini" söyledi. Hasan, Afrin'de kontrolü diplomatik yolla ele alamazlarsa güç kullanacaklarını kaydetti.

Sputnik'e konuşan Hasan "Gerçeğe mantıksal ve ilmi olarak yaklaşıldığında, İdlib'in de bu anlamda bir istisna olmadığı açık. Türkiye süreci uzatabilir, manevra yapabilir… Ancak Türkiye NATO'nun karakolu olsa da İdlib ve Suriye'nin diğer bölgelerinin akıbeti de böyle olacak. Vatanlarının kucağına dönecek, terörden ve terörün patronlarından kurtulacaklar" ifadelerini kullandı.

Hasan, üç gerilimi azaltma bölgesinin Şam'ın kontrolüne döndürülmesinde Rus diplomasisi ve Suriye ordusunun askeri faaliyetlerinin etkili olduğunu kaydetti.

‘AFRİN'DE KONTROLÜ ELE ALAMAZSAK GÜÇ KULLANIRIZ'

Hasan, Şam'ın siyasi yollarla Afrin'de kontrolü geri alamazsa güç kullanmaya başlayacağını söyledi.

Suriyeli general, "Suriyeliler Afrin'i gerek siyasi süreçle, gerek istikrar süreciyle başarılı şekilde kontrolüne döndürecek. Sadece Afrin'i değil, ülkeyi… Başka seçenek kalmazsa, durum çıkmaza girdiğinde ordu eli kolu bağlı oturmayacak" diye konuştu.

‘BÖLGELERİMİZİ NE TÜRKİYE'YE NE ABD'YE NE DE BAŞKA GÜÇLERE BIRAKACAĞIZ'

Ülkenin tamamının Suriye hükümetinin kontrolüne döneceğini vurgulayan Hasan "Suriye'nin Türkiye, ABD ya da başka bir tarafın kontrolündeki herhangi bir bölgeyi bırakacağını düşünenler bir kez daha düşünsün. Türkiye ve Türkiye'nin desteklediği güçlerin kontrolündeki ya da ABD, NATO ve ABD öncülüğündeki koalisyonun kontrolündeki bölgeleri geri alabilmek için birkaç yöntem var" diye konuştu.

Hasan, bölgelerin barışçıl yolla alınabileceğini, ancak siyasi süreç işe yaramazsa güç kullanılacağının altını çizerek "Birçok kırılma noktasını yaşadık, çoğunun üstesinden geldik. Ancak kendimden emin bir şekilde hepsinin üstesinden gelineceğini söyleyebilirim. Bunun için belki büyük bir bedel ödememiz gerekir. Suriye halkı, ordusu ve hükümeti bu bedeli ödemeye hazır olduklarını ve bunu yapabileceklerini kanıtladı" ifadelerini kullandı.