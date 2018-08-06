'Suriyeli bilim insanının öldürülmesi Esad ve Tahran'a mesaj'

İsrail medyası Suriyeli bilim insanına yapılan suikastın Suriye ve İran yönetimine mesaj olduğunu duyurdu.

Suriyeli bilim insani Aziz Esber, Hama'daki evinden ayrılırken suikasta uğrayarak öldürüldü. Esber, Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde çalışıyordu. Esber'in çalıştığı merkezin "kimyasal silahlar ve uzun menzilli füzeler" geliştirdiği iddia ediliyor.

Jerusalem Post'a yazan Seth Frantzman'a göre Esber Suriye ve İran yönetimine mesaj vermek için öldürüldü. Yazıda bir bilim insanının hedef alınmasının "Suriye'deki savaşın aktif bölümünün bittiği, ABD, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'nin çeşitli yerlerinde roller oynadığı bölgesel aşamaya geçildiği" anlamına geldiği öne sürülüyor.

Frantzman'a göre İsrail Suriye'deki gelişmelerden kaygı duyuyor. Öldürülen Aziz Esber'in kişisel olarak orta ve uzun menzilli füze programında çalıştığı ve merkezde üst düzey bir isim olduğu aktarılıyor.

Esber'in çalıştığı kuruluşun İsrail hava saldırılarının hedefi de olduğu belirtilirken, ABD'nin merkezin 271 üyesine yaptırım uygulamakta olduğu kaydediliyor. Ancak Esber yaptırım altındaki isimler arasında bulunmuyordu.

İran kanalı Press TV, Esber'in öldürülmesinden doğrudan İsrail'i sorumlu tuttu. Frantzman'a göre Esber'in aracına konan bomba, Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerine düzenlenen suikastları andırıyor.

İsrail istihbaratının İranlı bilim insanları benzer saldırılar gerçekleştirdiği de biliniyor. İsrail basınındaki yazıya göre suikast Suriye ve İran'a yalnızca tesislerin değil, bu tesislerin beyni olan kişilerin de hedef alınabileceği mesajını veriyor.