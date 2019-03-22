Suriye’den Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına sert tepki

ABD Başkanı Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri’nin İsrail toprağı olarak tanınması yönündeki açıklamasına Suriye Dışişleri sert tepki gösterdi. Trump'ın açıklamalarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayan Suriye, Golan Tepeleri'ni geri almaya kararlı olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı açıklamada işgal altındaki Golan Tepeleri’nde “İsrail egemenliğini tanımanın vakti geldiği” yönündeki sözlerine Suriye’den sert tepki geldi.

Suriye, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanınması yönündeki açıklamalarını sert bir biçimde kınadığını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili resmi haber ajansı SANA’da yayımlanan açıklamasında Trump’ın açıklamalarının "sorumsuzca" olduğunu belirterek bu açıklamaların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Açıklamada Trump’ın Golan’la ilgili açıklamasının özellikle Birleşmiş Milletler’in 497 sayılı kararını ihlal ettiği vurgulandı.

Trump’ın açıklamalarının gerçeği değiştirmeyeceği belirtilen açıklamada, Golan’ın geçmişte olduğu gibi şimdi de Arap ve Suriye toprağı olduğu belirtildi.

Suriye Dışişleri'nin açıklamasında “Suriye halkı tüm yollara başvurarak topraklarını kurtarmaya daha da kararlıdır" denildi.

