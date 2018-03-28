Suriye'den sert Afrin açıklaması: Kurtaracağız

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Suriye oturumunda yaptığı konuşmada, 'Golan ve Afrin dahil Suriye topraklarının her karışının kurtarılacağını' söyledi.

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.

Beşar El Caferi, Doğu Guta’nın tamamını “radikal teröristlerden kurtarma saatinin yaklaştığını” söylediği konuşmasında, Guta’daki sivillerin insani koridorlara canları pahasına akın edip Suriye ordusuna sığınmalarının batılı devletler ve terör örgütlerin iddialarını çürüttüğünü ifade etti.

“AFRİN DAHİL…”

SANA'daki habere göre, Suriye ordusunun Halep ve Deyrezzor’u kurtardığı gibi Doğu Guta’yı da kurtararak halkının can ve mal güvenliğini temin ettiğini de ifade eden El Caferi, “Suriye’nin toprakları üzerinde hiçbir terör ya da yabancı gücün varlığını kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtti.

Caferi, Golan ve Afrin dahil Suriye topraklarının her karışının terör ve düşman güçlerden kurtarılacağını söyledi.