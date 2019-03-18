Suriye'den SDG'ye: İki seçeneğiniz var

Suriye, İran ve Irak Şam'da askeri zirve yaptı. Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp, Suriye topraklarından bir karışın bile hükümetin yönetimi dışında kalmayacağını tekrarlarken ABD ile SDG'ye mesaj gönderdi.

Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri, Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osman Ganimi'nin Şam'daki üçlü zirvesine terörle mücadele konusu ve ABD ile Kürtlere yönelik uyarı mesajları damga vururken Irak-Suriye sınırının gelecek günlerde açılacağı duyuruldu.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Eyüp ve Bakiri, ABD'den Suriye'deki birliklerini çekmesini talep etti.

ABD'nin askeri imkan ve kabiliyetlerinin büyük ve ileri seviyede olduğundan şüphe duymadıklarını, ama Suriye ordusunun harekete geçip sonuç alacak güçte olduğunu vurgulayan Eyüp "ABD ile müttefikleri, Suriye'den çekilmeli, zira varlıkları hukuka aykırı ve reddediliyor" dedi.

Bakiri de, Şam'ın onayını almadan Suriye'de bulunan tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

'KÜRTLER ABD VE MÜTTEFİKLERİNİN ELİNDEKİ TEK KART'

Suriyeli Kürt grupları da hedef alan Eyüp, Kürtleri ABD ile müttefiklerinin elinde kalan tek kart olarak niteledi.

Eyüp, “Amerikalıların ve müttefiklerinin elindeki tek koz, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve bu durum Suriye devletinin kullandığı iki yoldan biriyle çözülecek: Ulusal uzlaşma veya kontrol ettikleri bölgelerin güç yoluyla özgürleştirilmesi. Amerikalılar gitmeli ve gidecekler” ifadelerini kullandı.

Kürtlere devletin otoritesini kabul etme ve ulusal uzlaşı yapma çağrısında bulunan Eyüp, aksi takdirde Suriye ordusunun Kürtlerin bulunduğu bölgeleri, diğer toprakları militanlardan aldığı gibi geri alacağını vurguladı.

SANA'da yer alan habere göre Suriye Savunma Bakanı, "Ya Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile uzlaşma yoluyla ya da askeri operasyonla toprakları kurtaracağız" diye konuştu. "Suriye hükümeti, tüm Suriye toprakları üzerindeki kontrolünü er ya da geç yeniden tahsis edecek" dedi.

Eyüp, Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak ve halk bütünlüğünün yanı sıra kendisini ve halkını savunmadaki meşru hakkının hiçbir şekilde pazarlık konusu olmayacağının altını çizdi.

Suriye'nin daveti olmaksızın Suriye'de bulunan herhangi bir yabancı devlet gücünün işgal niteliği taşıdığını belirten Suriyeli komutan-bakan, Suriye'nin egemenliğini savunma ve işgale karşı koyma hakkının meşru olduğunu belirtti.