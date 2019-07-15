Suriye'den S-400 açıklaması: İlgi alanımızda değil

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkıyatının Şam’ı rahatsız edip etmediğine ilişkin soruya ‘Bu konu ilgi alanımızda değil’ diye yanıt verdi.

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkıyatının Şam yönetimini rahatsız edip etmediğinin sorulması üzerine bu konunun ilgi alanlarında bulunmadığını söyledi.

Sputnik’in aktardığına göre, basın mensuplarıyla bir araya gelen Haddad'a Rusya'nın Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkıyatının Suriye'yi rahatsız edip etmediği soruldu.

Haddad, "Türkiye şu anda Rusya ile birlikte Astana sürecinin garantör ülkesi olduğundan ve adımlarını Rusya ile koordine ettiğinden, bu konu ilgi alanımızda bulunmuyor" dedi.

Rusya, Türkiye'ye S-400 sevkıyatına 12 Temmuz Cuma günü başlamıştı. Bugün itibarıyla Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na S-400 parçalarını taşıyan 9 uçak iniş yaptı.