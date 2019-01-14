Suriye'den 'PYD' açıklaması

Suriye ile YPG arasındaki temasa ilişkin Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan'dan açıklama geldi.
Şam'da bir grup gazeteciye konuşan Susan, "Diyalogla, taleplerden bazılarının halledilebileceğinden eminiz. Ve bu diyalog bunu garanti altına alıyor. Suriye'nin bütünlüğüne bağlılık temelinde olduğu sürece" ifadesini kullandı.
DW Türkçe'nin haberine göre, Suriyeli bakan yardımcısı, "özellikle de Türk rejiminin politikalarına neden olan yayılmacı emeller" karşısında diyaloğu yoğunlaştırmanın önemli olduğunu söyledi.