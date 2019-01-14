Suriye'den 'PYD' açıklaması

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, 'Kürt gruplarla özellikle de Türk rejiminin politikalarına neden olan yayılmacı emeller karşısında diyaloğu yoğunlaştırmanın önemli olduğunu' söyledi. Susan, 'Diyalogla, taleplerden bazılarının halledilebileceğinden eminiz. Ve bu diyalog bunu garanti altına alıyor. Suriye'nin bütünlüğüne bağlılık temelinde olduğu sürece' ifadesini kullandı.