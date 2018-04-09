Suriye'den 'kimyasal' yanıtı: Radikal teröristleri korumaya çalışanların işi

Suriye'nin Doğu Guta'da 'kimyasal silah' kullandığı iddiaları sonrası başını ABD'nin çektiği ülkeler saldırı tehdidini arttırırken, Suriye'den kimyasal provokasyonununa yanıt geldi.

Suriye'nin Doğu Guta'da "kimyasal silah" kullandığı iddiaları sonrası Suriye Dışişleri'nden açıklama geldi.

Ordu birliklerinin radikal terör örgütlerine karşı her başarısında bu radikal teröristleri koruyup kollama ve Suriye’ye müdahale bahanesi bulma amaçlı kimyasal silah iddialarının öne sürüldüğü" belirtilirken, kimyasal kullanımının terör örgütleri ve işverenleri olan dış güçler tarafından daha önce planlandığı vurgulandı.

Suriye'nin daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu iddialara sadece ve sadece Suriyeli kanının ticaretini yapan, radikal teröristleri korumaya çalışan, Suriye’ye baskı ve dış müdahalede bulunma bahanesi arayanların inandığı" ifade edildi.

Suriye ordusunun Duma’da radikal teröre karşı önemli başarılar kaydettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu gelişmeler ışığında kimyasal silah kullanılmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığı belirtildi.