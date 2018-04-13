Suriye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün dört uzmanına vize

Suriye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden dört uzmana "kimyasal saldırı" iddiasını araştırmaları için vize verdi.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, dört Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanına vize verdiklerini duyurdu.

Caferi, uzmanların "kimyasal saldırı" olduğu öne sürülen Duma'nın her yerine erişimi olacağını ve istedikleri kontrolü yapabileceklerini söyledi.

Suriyeli temsilci, kendi halklarına karşı "hiçbir kimyasal silah kullanmadıklarının hazmedilmesinin vaktinin geldiğini" belirtti.

El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler, Duma'ya "kimyasal silah dolu bombalar atıldığını" öne sürmüş, Rusya Savunma Bakanlığı cihatçılarla ilişkili grubun iddiası için "uydurma" demişti.

Suriye yönetimi iddianın araştırılması için bölgeye uzmanları davet etmişti.