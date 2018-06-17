Suriye'den İngiltere'ye dönen cihatçıların yalnızca yüzde 10'una soruşturma açılıyor

İngiltere'ye geri dönen cihatçıların, yalnızca çok küçük bir kısmına karşı soruşturma açılıyor. Suriye'den dönen cihatçılara karşı 'kanıt olmadığı' iddia ediliyor.

Suriye'de savaştıktan sonra İngiltere'ye geri dönen cihatçıların yalnızca yüzde onuna karşı soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

İngiltere'den IŞİD'e katılan 850 kişi olduğu bilinirken, bunlardan 400'ünün İngiltere'ye geri döndüğü belirtiliyor.

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, bu 400 kişiden yalnızca 40'ına karşı "Suriye'de gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı" soruşturma açıldığını duyurdu.

400 kişi arasında "erkekler, kadınlar ve çocuklar" olduğu belirtilirken, açıklanan rakamların kaygıya sebep olduğu aktarılıyor.

İngiliz milletvekili John Woodcock, "Eğer Irak veya Suriye'ye gittilerse, IŞİD'e yardım ettilerse ne biçimde olursa olsun İngiltere devletinin düşmanlarına yardım etmişlerdir. Bunlar sivillerimize ve silahlı kuvvetlerimize karşı şiddet eyleminde bulunmuş kişilerdir" diyerek dönen cihatçılara soruşturma açılmasını talep etti.

Soruşturma açılan kişilerin sosyal medya hesaplarında silahlı ya da IŞİD bayraklı fotoğraflar bulunduğu belirtilirken, geriye kalanlara karşı "yeterli kanıt olmadığı" ve bu sebeple yargılanmayacakları söyleniyor.