Suriye'den BM'ye çağrı: Koalisyonun hava saldırılarını araştırın

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin öncülüğünde "IŞİD'e karşı mücadele" gerekçesiyle kurulan koalisyonun hava saldırılarının araştırılmasını talep etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin öncülüğünde "IŞİD'e karşı mücadele" gerekçesiyle kurulan koalisyonun hava saldırılarının araştırılmasını talep etti.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın geçtiği habere göre, "Dışişleri Bakanlığı, ABD komutasındaki yasadışı koalisyon güçlerinin, Deyrezzor’un Haccin beldesinde işlediği son katliamla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na olmak üzere iki resmi mektup gönderdi."

Mektuplarda, "bu vahşet dolu çirkin katliamın bir kez daha ABD ve koalisyonunun IŞİD’e karşı savaştıkları iddialarını çürüttüğü" kaydedilerek, asıl hedefin mümkün olduğunca çok sayıda masum sivili öldürmek, mümkün olduğunca büyük yıkımlara yol açmak, altyapı ve hizmet kurumlarının yanı sıra vatandaşların evlerini yok etmek olduğu vurgulandı.

ABD ve koalisyonun savaş suçu niteliği taşıdığına dikkat çeken Suriye Dışişleri Bakanlığı, "BM, BMGK ve tüm uluslararası toplumu bir kez daha görev ve sorumluluklarını üstlenerek ABD öncülüğündeki koalisyonu ve işlediği insanlık dışı katliam ve vahşetlerini durdurmaya çağırdı."