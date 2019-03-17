Suriye'den Avrupa ülkelerinin ortak bildirisine yanıt: Yalanların ve sahteciliğin tarihsel kanıtı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin ortak bildirisine yanıt olarak kimsenin, Suriyelilere karşı savaş suçu işleyen bu ülkeleri Suriye'nin yeniden inşasına davet etmediğini belirtti.

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, Suriye'deki savaşın 8. yıldönümü bağlamında yayınladıkları ortak bildiride, bu ülkede yeniden inşa ve normalleşme için gereken koşulların oluşturulmadığını savunmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu bildiri için "yalanların, iki yüzlülüğün, yanıltmanın ve sahteciliğin tarihsel kanıtı" nitelendirilmesinde bulundu.

Açıklamada, "Öldüren ve yıkan bu ülkeler hiçbir zaman yeniden inşaya ilgi duymadı, zaten kimse de onları yeniden inşaya davet etmedi. Onlar sadece korkunç suç sırasında işlediği cinayetleri ve yıkımları tazmin etmek ve ülkemizin iç işlerine kaba müdahaleye son vermek zorunda" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası koalisyonun teröre karşı mücadele yöntemlerini anımsatan Suriye Dışişleri Bakanlığı, koalisyonun sivilleri öldürdüğüne işaret ederek uluslararası hukuku ihlal etmek ve savaş suçu işlemekle suçladı.