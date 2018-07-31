Suriye'den ABD'ye Suriye'yi terk etme çağrısı

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ABD'nin Suriye'den çekilmesini talep etti.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Dera'nın güneyinin cihatçılardan temizlenmesi sebebiyle Suriye ordusunu kutladı.

Caferi, İsrail'in cihatçıların bölgeden ayrılmasına aracılık ettiğini aktararak, bu kişilerin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden başka ülkelere götürüldüğünü duyurdu.

İsrail, El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'in ülkeden çıkmasında da rol oynamıştı.

'ABD ÜLKEDEN ÇIKSIN'

Suriye'nin BM temsilcisi, ABD'nin ülkedeki güçlerini geri çekmesini de istedi.

Suriye, daha önce de ABD'nin ülkede Suriye hükümetinin talebiyle bulunmadığını ve varlığının bu sebeple yasadışı olduğunu açıklamıştı.